В Москве построят более 40 детсадов и школ до конца года

В Москве построят свыше 40 детских садов и школ до конца 2023 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что за последний период в столице ввели более 60 объектов социального назначения.

В частности, Бочкарёв выделил возведение современных и оснащённых объектов медицинского назначения.

«Мы создаём не только здания красивого вида и красивых фасадов. Внутреннее оснащение, внутренняя логистика, процессы, которые мы с коллегами разработали, они позволят людям оказывать более качественную помощь», — добавил вице-мэр.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 14 школ и десять детсадов по программе КРТ.