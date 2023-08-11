В Москве построят более 40 детсадов и школ до конца года
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что за последний период в столице ввели более 60 объектов социального назначения.
В частности, Бочкарёв выделил возведение современных и оснащённых объектов медицинского назначения.
«Мы создаём не только здания красивого вида и красивых фасадов. Внутреннее оснащение, внутренняя логистика, процессы, которые мы с коллегами разработали, они позволят людям оказывать более качественную помощь», — добавил вице-мэр.
Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 14 школ и десять детсадов по программе КРТ.