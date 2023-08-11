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Власти Сергиева Посада встретились с родственниками пропавших без вести после взрыва

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Власти Сергиева Посада встретились с пострадавшими, родственниками погибших и пропавших без вести в результате взрыва на территории завода.
Власти Сергиева Посада встретились с родственниками пропавших без вести после взрыва
  • AP

Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«У людей много вопросов. Поддержим и поможем каждому, за каждой семьёй будет закреплён заместитель, который будет помогать в решении возникающих проблем», — сказал он.

Сейчас восемь человек числятся пропавшими без вести, впереди ДНК-экспертиза останков, обнаруженных на месте ЧП, отметил он.

«Пояснили информацию по выплатам. Все присутствовавшие получили визитки с телефонами кураторов Минсоцразвития. Родственникам поможем с похоронами, если такая необходимость возникнет», — добавил Акулов.

В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа рассказали в беседе с RT, что после взрыва в Сергиевом Посаде в тяжёлом состоянии остаются шесть человек.

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