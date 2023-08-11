В Волгоградской области возбудили дело об убийстве трёх человек

СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тел трёх мужчин в Волгоградской области.

Об этом сообщает СУ СК России по Волгоградской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух 36-летних мужчин и 33-летней женщины. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигуранты убили трёх человек.

Подозреваемые задержаны.

Ранее в Белгороде 42-летнему мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы.