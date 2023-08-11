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В Тюменской области рассказали о мерах поддержки молодых предпринимателей

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Молодым предпринимателям Тюменской области предоставили гранты на развитие бизнеса.
В Тюменской области рассказали о мерах поддержки молодых предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

«9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идёт вторая, на которую уже подано 25 заявок», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.

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