В Тюменской области рассказали о мерах поддержки молодых предпринимателей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.
«9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идёт вторая, на которую уже подано 25 заявок», — отмечается в сообщении.
Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.