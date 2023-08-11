В Тюменской области рассказали о мерах поддержки молодых предпринимателей

Молодым предпринимателям Тюменской области предоставили гранты на развитие бизнеса.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на инфоцентр регионального правительства.

«9,3 млн рублей получили молодые предприниматели региона на развитие бизнеса. Это 20 победителей первой волны конкурса грантов для молодых и социальных предпринимателей. Сейчас идёт вторая, на которую уже подано 25 заявок», — отмечается в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.