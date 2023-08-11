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СК России возбудил уголовное дело из-за регулярных отключений света в Дагестане

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Российские следователи завели уголовное дело о халатности должностных лиц компании «Россети Северный Кавказ» и филиала «Дагэнерго» из-за регулярных и длительных отключений света в Дагестане.
СК России возбудил уголовное дело из-за регулярных отключений света в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом заявили в Telegram-канале пресс-службы Следственного управления СК России по республике.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»). По версии следствия, с 1 июля 2023 года выявлены многочисленные факты систематического и длительного прекращения энергоснабжения жилых домов и кварталов в ряде городов и районов Республики Дагестан», — пишет ведомство.

По данным следствия, системный и массовый характер сбоев в электроснабжении происходит из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей вышеназванными компаниями. На текущий момент проводятся следственные действия, направленные на установление виновного и привлечение его к уголовной ответственности.

10 августа сообщалось, что порядка 60 тыс. жителей Дагестана остаются без электроснабжения из-за аномальной жары.

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