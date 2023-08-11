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В Оренбургской области полицейский спас двоих тонущих людей

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Оренбургской области начальник Миграционного пункта отделения ведомства по Беляевскому району Андрей Людиженский спас двоих людей, когда они тонули в реке Урал.
В Оренбургской области полицейский спас двоих тонущих людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Полицейский находился со своей семьёй на отдыхе и увидел, что примерно в 20 м от берега тонет мужчина. Неподалеку от него находилась женщина, которая тоже звала на помощь. Не теряя ни минуты, Андрей Людиженский бросился в воду», — рассказала Волк.

Уточняется, что полицейский отдал женщине наполненный воздухом баллон, позволявший ей держаться на плаву, а после нырнул и вытащил на поверхность мужчину.

Позднее выяснилось, что жительница города Оренбурга со своим сыном, инвалидом по зрению, приехала в гости к родственникам в село Беляевка. Не зная, что течение реки в этом месте стремительное, они зашли в воду и оказались на глубине.

«Благодаря решительным и самоотверженным действиям сотрудника полиции жизни двоих людей были спасены», — указала официальный представитель МВД России.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетний мальчик утонул, купаясь в реке в Приангарье, его девятилетний брат был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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