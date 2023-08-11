РИА Новости: полиция намерена возбудить дело против бизнесмена Руслана Баязитова

Полиция направила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении бизнесмена из Казани.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, речь идёт о Руслане Баязитове.

По данным агентства, на предпринимателя ранее неоднократно жаловались из-за его экстремистских высказываний и оскорблений в адрес российских военных и тех, кто выступил в поддержку спецоперации.

Баязитова уже привлекали к ответственности за демонстрацию экстремистской символики и за действия по дискредитации армии, сейчас он под административным арестом.

Ранее Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге.