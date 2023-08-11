Врач Лебедев рекомендовал при укусе гадюки исключить любую активность до получения помощи

Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что нужно делать при укусе гадюки.

В беседе с газетой «Известия» Лебедев объяснил, что яд гадюки может вызвать аллергическую реакцию.

При укусе врач советует обратиться за медицинской помощью.

Однако, по словам Лебедева, до прибытия медпомощи стоит исключить любую физическую активность, чтобы снизить системное проникновение яда в ткани, а также принять антигистаминное лекарство.

Кроме того, Лебедев рекомендует обработать место укуса антисептиком, при этом лучше не использовать йод или зелёнку.

Стоит наложить пластырь или давящую повязку, а также обеспечить пострадавшего питьём.

Врач не рекомендует после укуса прижигать его, вводить в рану марганцовку, а также принимать спиртные напитки.

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