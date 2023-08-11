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Врач Лебедев рекомендовал при укусе гадюки исключить любую активность до получения помощи

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Руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, что нужно делать при укусе гадюки.
Врач Лебедев рекомендовал при укусе гадюки исключить любую активность до получения помощи
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В беседе с газетой «Известия» Лебедев объяснил, что яд гадюки может вызвать аллергическую реакцию.

При укусе врач советует обратиться за медицинской помощью.

Однако, по словам Лебедева, до прибытия медпомощи стоит исключить любую физическую активность, чтобы снизить системное проникновение яда в ткани, а также принять антигистаминное лекарство.

Кроме того, Лебедев рекомендует обработать место укуса антисептиком, при этом лучше не использовать йод или зелёнку.

Стоит наложить пластырь или давящую повязку, а также обеспечить пострадавшего питьём.

Врач не рекомендует после укуса прижигать его, вводить в рану марганцовку, а также принимать спиртные напитки.

Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова рассказала, что нужно делать при укусах насекомых в веко.

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