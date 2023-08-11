В Калужской области открыли центр тестирования и испытания дронов на базе аэродрома

Власти Калужской области и компания «Аэромакс» открыли и начали развивать центр тестирования и испытания беспилотников на базе аэродрома Михеево.

Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«Это не просто взлётная полоса, это очень серьёзный информационно-технологический комплекс, который позволяет отслеживать параметры этих аппаратов на всех этапах, пока он находится на испытании», — приводит РИА Новости слова губернатора.

Шапша добавил, что «Аэромакс» взяла на себя финансирование проекта и создание инфраструктуры, а местные власти намерены создать благоприятный режим для испытания и применения БПЛА.

Ранее сообщалось, что новая система управления «Кассиопея-Д» для подразделений ВДВ России отправлена на испытания.