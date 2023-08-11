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В Петербурге у шести скверов появились названия

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В Санкт-Петербурге дали названия шести бульварам и скверам.
В Петербурге у шести скверов появились названия
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Участок на Прибрежной улице теперь называется Брандмейстерский бульвар.

В Калининском районе у ЗАГСа обустроили сад Верности, а на набережной реки Ивановки рядом с проспектом Народного Ополчения появилось два сквера — Верхне-Ивановский и Нижне-Ивановский.

Также в Колпино образовали сквер Защитников Отечества, а в Кировском районе — сквер Сергия Радонежского в честь находящегося тут храма.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».

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