В Петербурге у шести скверов появились названия

В Санкт-Петербурге дали названия шести бульварам и скверам.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Участок на Прибрежной улице теперь называется Брандмейстерский бульвар.

В Калининском районе у ЗАГСа обустроили сад Верности, а на набережной реки Ивановки рядом с проспектом Народного Ополчения появилось два сквера — Верхне-Ивановский и Нижне-Ивановский.

Также в Колпино образовали сквер Защитников Отечества, а в Кировском районе — сквер Сергия Радонежского в честь находящегося тут храма.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа рассказал о планах по реабилитации парка «Кузьминки».