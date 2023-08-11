Военная прокуратура утвердила обвинение против боевиков «Азова» за обстрел жилых домов

Военная прокуратура объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении трёх боевиков украинского националистического объединения «Азов»* Владислава Чужа, Святослава Здоровенько и Богдана Безносько за обстрел жилых домов.

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

По данным следствия, в марте прошлого года обвиняемые в течение двух недель обстреливали жилой массив в Мариуполе при помощи осколочно-фугасных снарядов из миномёта БМ-37.

«В результате попаданий повреждены и частично разрушены два жилых дома, собственники которых успели укрыться в подвалах зданий и не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.