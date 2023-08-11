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Врач Неронов посоветовал при переедании соблюдать распорядок приёма пищи

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов предложил усвоить несколько полезных правил, которые помогут не переедать.
Врач Неронов посоветовал при переедании соблюдать распорядок приёма пищи
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«Во-первых, питаться необходимо минимум три раза в день — это завтрак, обед и ужин. А лучше пять раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин», — сообщил врач в беседе с РИАМО.

При этом следует соблюдать распорядок и есть в одно и то же время. Специалист посоветовал принимать пищу в тёплом виде, тщательно её пережёвывая.

Также следует употреблять сообразные со временем приёма пищи продукты: каши — на завтрак, мясо — в обед или на ужин. А в течение дня нужно выпивать до 2,5 л воды, заключил Неронов.

Ранее гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о вреде и пользе яиц для организма.

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