Врач Неронов посоветовал при переедании соблюдать распорядок приёма пищи

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов предложил усвоить несколько полезных правил, которые помогут не переедать.

«Во-первых, питаться необходимо минимум три раза в день — это завтрак, обед и ужин. А лучше пять раз в день: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин», — сообщил врач в беседе с РИАМО.

При этом следует соблюдать распорядок и есть в одно и то же время. Специалист посоветовал принимать пищу в тёплом виде, тщательно её пережёвывая.

Также следует употреблять сообразные со временем приёма пищи продукты: каши — на завтрак, мясо — в обед или на ужин. А в течение дня нужно выпивать до 2,5 л воды, заключил Неронов.

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