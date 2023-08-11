Врач Ерусланова назвала отсутствие храпа и хороший сон признаками здорового сердца

Врач-кардиолог, заведующая лабораторией сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова перечислила признаки здоровья сердечно-сосудистой системы.

Одним из таких признаков является отсутствие храпа, а также хороший сон, сообщила врач в разговоре с газетой «Известия».

Ещё один признак — быстрое восстановление сердечного ритма после нагрузок. Она отметила, что у большинства взрослых людей нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

По словам Еруслановой, прочими признаками, свидетельствующими о здоровье сердечно-сосудистой системы, являются нормальное артериальное давление, чувство бодрости в течение дня и уровень холестерина в пределах нормы. Чтобы выяснить его, необходимо сдать анализ крови, заключила кардиолог.

Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.