Врач Ерусланова назвала отсутствие храпа и хороший сон признаками здорового сердца
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Одним из таких признаков является отсутствие храпа, а также хороший сон, сообщила врач в разговоре с газетой «Известия».
Ещё один признак — быстрое восстановление сердечного ритма после нагрузок. Она отметила, что у большинства взрослых людей нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет от 60 до 100 ударов в минуту.
По словам Еруслановой, прочими признаками, свидетельствующими о здоровье сердечно-сосудистой системы, являются нормальное артериальное давление, чувство бодрости в течение дня и уровень холестерина в пределах нормы. Чтобы выяснить его, необходимо сдать анализ крови, заключила кардиолог.
Ранее врач-кардиолог Алексей Фёдоров заявил, что за давлением нужно следить даже при хорошем самочувствии.