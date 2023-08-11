Балицкий заявил о нехватке учителей и медиков в Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о нехватке учителей и медиков в регионе.

«У нас сегодня 1,2 тыс. человек — недостаток в учителях в области, к сожалению, 1,7 тыс. человек — у нас недостаток в медицинском персонале разных категорий», — цитирует его ТАСС.

По его словам, российский регион старается сам заниматься выпуском рабочих кадров и в данных сферах, однако для восполнения пробелов область также принимает от регионов-шефов кадры на время.

Ранее Балицкий заявил, что Запорожская область должна быть форпостом России на Днепре.