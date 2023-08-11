ОАК и Glory Air создадут СП по производству беспилотников

«Объединённая авиастроительная корпорация» создаст совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и выпуску беспилотников.

«Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») приняла решение создать совместное предприятие с компанией Glory Air по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения», — говорится в сообщении компании.

Сторонами был определён формат совместной работы, согласована перспективная продуктовая линейка.

Президент России Владимир Путин ранее отметил эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.

Производство этих БПЛА нужно увеличить, подчеркнул он.