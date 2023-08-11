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Самой высокооплачиваемой вакансией в Московском регионе стал монтажник окон

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В сервисе «Авито Работа» сообщили, что самой высокооплачиваемой вакансией в Московском регионе стал монтажник окон. Специалисту предлагается оклад в размере 400 тыс. рублей в месяц.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Работа».

Кроме того, самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали ведущий программист 1C, врач-косметолог, дизайнер мебели, а также финансовый директор.

В сервисе отметили, что в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество вакансий выросло на 254%, а средний уровень зарплат — на 13%.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) наблюдается нехватка поваров и торговых представителей.

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