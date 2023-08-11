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В Москве благоустроят территорию вблизи станции метро «Парк Победы»

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идёт обновление пространства возле станции метро «Парк Победы».
В Москве благоустроят территорию вблизи станции метро «Парк Победы»
  • РИА Новости

Городские службы создают инфраструктуру для пересадки пассажиров подземного и наземного общественного транспорта, передаёт НТВ.

«Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу. Технологическую часть закончим в сентябре», — уведомил Собянин.

По его словам, на площадке для стоянки электробусов уже переустроили теплосети, а пространство привели в порядок.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.

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