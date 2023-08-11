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В Татарстане благоустроят территорию Карстового озера

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В Республике Татарстан проведут благоустройство территории Карстового озера, расположенного у подножия горы Соколки.
В Татарстане благоустроят территорию Карстового озера
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Такое решение было принято по итогам государственной историко-культурной экспертизы.

В рамках благоустройства планируется создание транзитного маршрута от Волги до горы Соколка, зоны отдыха на озере, а также озеленение, освещение и установка малых архитектурных форм.

Ранее сообщалось, что на западе Васильевского острова в Санкт-Петербурге продолжаются работы по благоустройству и развитию инфраструктуры, в частности здесь планируется создать Линейный парк.

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