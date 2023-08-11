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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Нижнего Новгорода Сорокину

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Районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему главе города Олегу Сорокину.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-главе Нижнего Новгорода Сорокину
  • РИА Новости

Об этом ведомство написало в Telegram.

«По иску Генпрокуратуры России в доход государства обращено 1,5 млрд рублей, полученные в результате коррупционных правонарушений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Сорокин продолжил заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на требования антикоррупционного законодательства России.

В марте 2019 года Сорокина, обвиняемого в получении взятки и пособничестве похищению человека, приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

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