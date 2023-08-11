Врач Кашух посоветовала есть молодые кабачки, поскольку они легче усваиваются

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что кабачки — это легкоусвояемый диетический продукт, полезный для здоровья как взрослых, так и детей.

«Кабачок часто включают в рацион пациентов, идущих на поправку, пожилых людей, школьников. А ещё на него следует обратить внимание тем, кто следит за фигурой: в 100 г продукта содержится всего 24 калории», — сообщила врач в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, в этих овощах много клетчатки, которая полезна для пищеварительной системы, а также есть пектин, витамины А, С, РР, калий и другие полезные соединения.

Рекомендуется использовать в пищу недозрелые плоды, так как они лучше усваиваются организмом. Их можно употреблять в пищу в варёном, запечённом, жареном виде, заключила Кашух.

Ранее Екатерина Кашух рассказала о вреде и пользе яиц для организма.