Хирург Безрукавый посоветовал снизить потребление соли при отёчности

Хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый посоветовал не игнорировать появление симптомов отёчности.

В некоторых случаях в организме накапливается избыточная жидкость, что приводит к опуханию тканей, поделился специалист в интервью «Газете.Ru».

Причины отёков могут быть разные, например, малоподвижный образ жизни или употребление солёной пищи. Иногда отёки могут быть вызваны серьёзным заболеванием: сердечной или почечной недостаточностью, поражением печени, тромбозом.

Для избавления от отёков Безрукавый порекомендовал пить достаточное количество воды, поддерживать оптимальный вес, ограничить потребление соли, избегать длительного сидения или стояния, а также длительного пребывания в жаркой или сухой среде.

«Самолечение может быть опасным, поэтому перед применением любых методов избавления от отёков необходимо проконсультироваться с врачом», — резюмировал хирург.

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