Хирург Безрукавый посоветовал снизить потребление соли при отёчности
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В некоторых случаях в организме накапливается избыточная жидкость, что приводит к опуханию тканей, поделился специалист в интервью «Газете.Ru».
Причины отёков могут быть разные, например, малоподвижный образ жизни или употребление солёной пищи. Иногда отёки могут быть вызваны серьёзным заболеванием: сердечной или почечной недостаточностью, поражением печени, тромбозом.
Для избавления от отёков Безрукавый порекомендовал пить достаточное количество воды, поддерживать оптимальный вес, ограничить потребление соли, избегать длительного сидения или стояния, а также длительного пребывания в жаркой или сухой среде.
«Самолечение может быть опасным, поэтому перед применением любых методов избавления от отёков необходимо проконсультироваться с врачом», — резюмировал хирург.
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