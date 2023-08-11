В Хабаровском крае более 200 тысяч архивных материалов перевели в цифровой формат

В Хабаровском крае более 200 тыс. архивных материалов перевели в цифровой формат.

Об этом сообщает newizv.ru.

На совещании коллегии правительства региона обсудили вопросы, связанные с сохранением, учётом и использованием письменного наследия.

Губернатор края Михаил Дегтярёв отметил, что архивы региона востребованы — в прошлом году 220 тыс. человек воспользовались историческими материалами.

Архивная служба также сотрудничает с китайской провинцией Хэйлунцзян, благодаря чему Хабаровский край может получить копии газеты «Голос эмигранта», архивные воспоминания о Харбине и другие документы.

Ранее сообщалось, что главархив Москвы открыл доступ к семейным документам священнослужителей, живших в XVIII и XIX веках. Ознакомиться с ними можно в онлайн-сервисе «Моя семья».