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В Хабаровском крае более 200 тысяч архивных материалов перевели в цифровой формат

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В Хабаровском крае более 200 тыс. архивных материалов перевели в цифровой формат.
В Хабаровском крае более 200 тысяч архивных материалов перевели в цифровой формат
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newizv.ru.

На совещании коллегии правительства региона обсудили вопросы, связанные с сохранением, учётом и использованием письменного наследия.

Губернатор края Михаил Дегтярёв отметил, что архивы региона востребованы — в прошлом году 220 тыс. человек воспользовались историческими материалами.

Архивная служба также сотрудничает с китайской провинцией Хэйлунцзян, благодаря чему Хабаровский край может получить копии газеты «Голос эмигранта», архивные воспоминания о Харбине и другие документы.

Ранее сообщалось, что главархив Москвы открыл доступ к семейным документам священнослужителей, живших в XVIII и XIX веках. Ознакомиться с ними можно в онлайн-сервисе «Моя семья».

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