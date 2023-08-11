Компании ОЭЗ «Технополис Москва» поучаствуют в состязании за лучший промышленный дизайн
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что премия направлена на популяризацию промышленного дизайна среди производственных предприятий России, а также на привлечение внимания к отечественной визуальной культуре.
По его словам, компании технополиса «Москва» будут участвовать в четырёх категориях: «Хай-тек», «Городской дизайн», «Электронное устройство» и «Обувь». Об этом информирует НСН.
Так, компания «Арттех» выдвинула на премию гоночный автомобиль ArtTechEvolution, а компания «Профотек» — оптический электронный измеритель трансформатора тока.
Ранее Владислав Овчинский сообщал, что проект «Открой#Моспром» удостоился награды в категории «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России».