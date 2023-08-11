На трассах Челябинской области ГИБДД проведёт рейды из-за роста числа ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по области.
Рейды будут также организованы в связи с увеличением интенсивности транспортного потока на федеральной трассе М-5 «Урал».
«Проверки коснутся водителей и пассажиров, особое внимание будет уделено правилам перевозки юных пассажиров», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.