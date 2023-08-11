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На трассах Челябинской области ГИБДД проведёт рейды из-за роста числа ДТП

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Сотрудники ГИБДД проведут проверки на трассах Челябинской области из-за роста числа аварий.
На трассах Челябинской области ГИБДД проведёт рейды из-за роста числа ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по области.

Рейды будут также организованы в связи с увеличением интенсивности транспортного потока на федеральной трассе М-5 «Урал».

«Проверки коснутся водителей и пассажиров, особое внимание будет уделено правилам перевозки юных пассажиров», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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