На трассах Челябинской области ГИБДД проведёт рейды из-за роста числа ДТП

Сотрудники ГИБДД проведут проверки на трассах Челябинской области из-за роста числа аварий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ГИБДД по области.

Рейды будут также организованы в связи с увеличением интенсивности транспортного потока на федеральной трассе М-5 «Урал».

«Проверки коснутся водителей и пассажиров, особое внимание будет уделено правилам перевозки юных пассажиров», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.