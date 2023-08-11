Пострадавшую от взрыва на складе в Сергиевом Посаде школу отремонтируют к сентябрю
- РИА Новости
Об этом пишут «Сергиевские ведомости».
«Нам нужно поменять 24 стеклоблока. Всего повреждено 43 окна. Несколько дверных проёмов и дверей», — рассказала Елена Самсонова, временно исполняющая обязанности директора школы №21.
По её словам, сейчас составляются сметы и идёт уборка помещений.
Из социальных объектов также частично повреждены спорткомплекс «Луч», школа №19, здание Сергиево-Посадского колледжа.
В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа ранее рассказали в беседе с RT о состоянии пострадавших при взрыве на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода. По последним данным, 67 человек отправлены домой, 16 человек остаются в больнице, из них 6 человек в тяжёлом состоянии.