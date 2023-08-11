В Тюмени начался форум «Слёт успешных предпринимателей — 2023»

В Тюмени начался международный бизнес-форум «Мой бизнес. Слёт успешных предпринимателей — 2023». Форум пройдёт с 11 по 13 августа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поприветствовал гостей и отметил, что для региона важно наличие сильных бизнес-сообществ.

В рамках форума запланировано выступление 140 спикеров. Также бизнес-форум посетит полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Ранее сообщалось, что москвичам расскажут о деятельности и услугах предпринимателей в рамках столичного фестиваля «Неспальный район», который будет проходить на 21 городской площадке до 3 сентября.