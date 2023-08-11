СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Сергею Попко.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, Попко обвиняется в обстреле гражданских населённых пунктов в ЛНР и ДНР с марта 2016 по август 2019 года.

По данным СК России, в результате его преступной деятельности погибли и получили ранения более 180 мирных жителей.

Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.