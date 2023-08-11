СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко
11 августа 2023

СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко

11 августа 2023 | 09:39

СК предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Сергею Попко.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, Попко обвиняется в обстреле гражданских населённых пунктов в ЛНР и ДНР с марта 2016 по август 2019 года.

По данным СК России, в результате его преступной деятельности погибли и получили ранения более 180 мирных жителей.

Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.