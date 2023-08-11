В ЯНАО мать ударила ножом 26-летнего спящего сына

В села Сеяха Ямальского района (ЯНАО) мать ударила ножом 26-летнего спящего сына.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета округа.

«В селе Сеяха в июне местная жительница, 1977 года рождения, распивая спиртное совместно с 26-летним сыном, вступила с ним в конфликт», — отметили в ведомстве.

Позднее женщина нанесла сыну удар кухонным ножом в область груди, а потом призналась во всём родственникам, которые вызвали скорую помощь.

Пострадавшего удалось спасти.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Анапе 20-летняя девушка арестована по обвинению в убийстве своего трёхмесячного сына.