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Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдат ВСУ за обстрел жилых домов

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Военная прокуратура объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Алексея Борисенко и военнослужащего Шимана за обстрел жилых домов.
Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдат ВСУ за обстрел жилых домов
  • РИА Новости

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2022 года Борисенко произвёл обстрел жилого массива в посёлке Нижнее осколочно-фугасными снарядами.

«В результате попаданий повреждены и частично разрушены три жилых дома, собственники которых успели укрыться в подвалах зданий и не пострадали», — говорится в сообщении.

Шиман, в свою очередь, обстрелял многоквартирный жилой дом в Северодонецке в ЛНР при помощи закреплённого на автомате подствольного гранатомёта.

Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.

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