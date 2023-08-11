Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдат ВСУ за обстрел жилых домов

Военная прокуратура объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины Алексея Борисенко и военнослужащего Шимана за обстрел жилых домов.

Об этом сообщила Главная военная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2022 года Борисенко произвёл обстрел жилого массива в посёлке Нижнее осколочно-фугасными снарядами.

«В результате попаданий повреждены и частично разрушены три жилых дома, собственники которых успели укрыться в подвалах зданий и не пострадали», — говорится в сообщении.

Шиман, в свою очередь, обстрелял многоквартирный жилой дом в Северодонецке в ЛНР при помощи закреплённого на автомате подствольного гранатомёта.

Ранее прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении командира роты ВСУ, отдавшего приказ о расстреле восьми мирных жителей Мариуполя.