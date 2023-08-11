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Порядка половины россиян ограничивают ребёнка в использовании гаджетов летом

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Согласно данным исследования, 46% родителей ограничивают ребёнка в использовании компьютера и гаджетов.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования Movix и агентства A2:Research. 

Согласно результатам опроса, 40% родителей разрешают детям играть и смотреть фильмы на компьютере, а 25% — пользоваться гаджетами только в образовательных целях.

21% родителей не ограничивают ребёнка в использовании гаджетов.

При этом 29% респондентов позволяют ребёнку самостоятельно организовывать свой досуг на каникулах. 27% считают, что должен быть баланс между отдыхом и учёбой.

Ранее семейный, провокативный психолог Елена Гусева рассказала, как правильно распределить отдых и учёбу для детей в летние месяцы.

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