Собянин поздравил работников спорта с профессиональным праздником и вручил благодарности
Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Церемония прошла в концертном зале «Москва».
«Хочу сказать спасибо организаторам спорта, которые на протяжении века делают всё, чтобы москвичи занимались спортом и достигали мировых высот», — отметил Собянин.
По его словам, в Москве проживают 120 тыс. профессиональных спортсменов и 5,5 млн москвичей, которые занимаются физической культурой ежедневно.
Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут спортивные мероприятия по случаю Дня физкультурника в субботу, 12 августа.