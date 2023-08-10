Собянин поздравил работников спорта с профессиональным праздником и вручил благодарности

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня физкультурника и 100-летию московского спорта.

Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Церемония прошла в концертном зале «Москва».

«Хочу сказать спасибо организаторам спорта, которые на протяжении века делают всё, чтобы москвичи занимались спортом и достигали мировых высот», — отметил Собянин.

По его словам, в Москве проживают 120 тыс. профессиональных спортсменов и 5,5 млн москвичей, которые занимаются физической культурой ежедневно.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы пройдут спортивные мероприятия по случаю Дня физкультурника в субботу, 12 августа.