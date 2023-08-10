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Богомаз: число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области выросло до двух

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Число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области увеличилось до двух.
Богомаз: число погибших при обстреле села Чаусы в Брянской области выросло до двух
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы ещё один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибли двое мирных жителей», — написал он в Telegram.

Отмечается, что двое жителей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое получили ранения после обстрела ВСУ села Чаусы Брянской области.

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