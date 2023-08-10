Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый восьмичасовой полёт

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана продолжительностью около восьми часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35 Воздушно-космических сил России.

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски.