Житель ХМАО принял подростка за гуся и выстрелил в него

Житель Ханты-Мансийского автономного округа во время охоты на гусей случайно выстрелил в подростка.

«Мужчина увидел плавающих у берега гусей, он произвёл выстрел из охотничьего ружья. Однако по ошибке выстрелил в 15-летнего подростка», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Ребёнка госпитализировали, уточняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Ранее сообщалось, что на территории Светлополянского лесничества в Пензенской области создадут особо охраняемую природную зону.