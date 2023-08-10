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В Удмуртии в августе изменилась стоимость ряда продуктов

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В Республике Удмуртия с 1 по 7 августа изменились цены на ряд продуктов.
В Удмуртии в августе изменилась стоимость ряда продуктов
  • Gettyimages.ru
  • © Mikhail Blavatskiy

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на Удмуртстат.

В частности, мясные консервы для детского питания подешевели на 64,76 рубля, капуста — на 19,90 рубля, варёная колбаса — на 18,13 рубля. При этом на десяток яиц цена выросла на 1,91 рубля, на пшеничную муку — на 90 копеек.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами заявил, что напряжённость в Черноморском регионе будет влиять на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти и повлияют на продовольственную инфляцию в Европе. Однако он отметил, что Россию данная ситуация не затронет.

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