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Ликсутов рассказал об изменении дизайна карты «Тройка»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о планах по изменению внешнего вида транспортной карты «Тройка».
Ликсутов рассказал об изменении дизайна карты «Тройка»

Как будет выглядеть новая «Тройка», пока не раскрывается, сообщает сайт «Москва 24».

Ликсутов, в частности, отметил, что московская билетная система «СберТройка» работает более чем в 25 субъектах России. В связи с этим регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно разрабатывать дизайн «Тройки» с учётом местной культуры и истории, заявил он.

Ранее сообщалось, что карту «Тройка» начали принимать на железнодорожных станциях Ленинская и Домодедово.

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