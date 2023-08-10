Столичные учёные создали искусственную кожу для тренировок по УЗИ-диагностике

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московские учёные из Центра диагностики и телемедицины разработали прототип человеческой кожи для тренировочных моделей.

Об этом сообщает телеканал «360».

Искусственный материал будут использовать для тренировок врачей при ультразвуковой диагностике различных заболеваний, таких как аневризмы, тромбозы сосудов головного мозга, опухоли в молочных и щитовидной железах.

Это позволит повысить точность измерений и улучшить навыки работы с УЗ-навигацией.

Отмечается, что в Центре разработали уже шесть различных медицинских фантомов — смоделированных органов с плотностью тканей, соответствующей реальным органам. Все они успешно протестированы в клинической практике.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.