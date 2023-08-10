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Столичные учёные создали искусственную кожу для тренировок по УЗИ-диагностике

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Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московские учёные из Центра диагностики и телемедицины разработали прототип человеческой кожи для тренировочных моделей.
Столичные учёные создали искусственную кожу для тренировок по УЗИ-диагностике

Об этом сообщает телеканал «360».

Искусственный материал будут использовать для тренировок врачей при ультразвуковой диагностике различных заболеваний, таких как аневризмы, тромбозы сосудов головного мозга, опухоли в молочных и щитовидной железах.

Это позволит повысить точность измерений и улучшить навыки работы с УЗ-навигацией.

Отмечается, что в Центре разработали уже шесть различных медицинских фантомов — смоделированных органов с плотностью тканей, соответствующей реальным органам. Все они успешно протестированы в клинической практике.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.

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