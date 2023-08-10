Столичные учёные создали искусственную кожу для тренировок по УЗИ-диагностике
Об этом сообщает телеканал «360».
Искусственный материал будут использовать для тренировок врачей при ультразвуковой диагностике различных заболеваний, таких как аневризмы, тромбозы сосудов головного мозга, опухоли в молочных и щитовидной железах.
Это позволит повысить точность измерений и улучшить навыки работы с УЗ-навигацией.
Отмечается, что в Центре разработали уже шесть различных медицинских фантомов — смоделированных органов с плотностью тканей, соответствующей реальным органам. Все они успешно протестированы в клинической практике.
Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.