В Петербурге станцию метро «Пионерская» после реконструкции откроют раньше срока
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
Вице-губернатор города Кирилл Поляков проверил готовность всех сооружений.
По словам начальника Службы тоннельных сооружений Александра Гуречкина, на данный момент работы в общей сложности завершены более чем на 95%.
До 19 августа планируется завершить установку дверей, видеонаблюдения и вентиляции, систем металлодетекции и радиационного контроля.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что работы по благоустройству территории над станцией «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии Московского метрополитена находятся в активной стадии.