В Петербурге станцию метро «Пионерская» после реконструкции откроют раньше срока

В Санкт-Петербурге станцию метро «Пионерская», закрытую на реконструкцию 24 июня, откроют раньше срока — 19 августа.

Об этом сообщает «МК в Питере».

Вице-губернатор города Кирилл Поляков проверил готовность всех сооружений.

По словам начальника Службы тоннельных сооружений Александра Гуречкина, на данный момент работы в общей сложности завершены более чем на 95%.

До 19 августа планируется завершить установку дверей, видеонаблюдения и вентиляции, систем металлодетекции и радиационного контроля.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что работы по благоустройству территории над станцией «Аэропорт Внуково» участка продления Солнцевской линии Московского метрополитена находятся в активной стадии.