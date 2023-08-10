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Врач Газизова заявила, что при укусах насекомых в веко стоит обратиться в травмпункт

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Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова рассказала, что нужно делать при укусах насекомых в веко.
Врач Газизова заявила, что при укусах насекомых в веко стоит обратиться в травмпункт
  • Gettyimages.ru
  • © AndreyPopov

В беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог объяснила, что при таком укусе лучше обратиться в травмпункт или к офтальмологу, чтобы удалить жало.

Кроме того, при хронической аллергии стоит принять антигистаминное, а при отёке Квинке — вызвать скорую помощь.

Ранее детский хирург «СМ-Клиники» Марина Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом. По её словам, чаще всего это раны, различные нагноения, а также укусы насекомых.

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