С начала 2023 года санавиация в Подмосковье выполнила 462 вылета

С января 2023 года санавиация в Московской области выполнила 462 вылета.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав региона.

Первый зампред областного правительства Светлана Стригункова отметила, что с начала года с помощью вертолётов удалось эвакуировать 458 человек, среди них 302 — дети.

«Благодаря системе «Ночной старт», вылеты осуществляются даже в тёмное время суток», — добавила Стригункова.

Ранее сообщалось, что санавиация Удмуртии совершила 764 вылета с момента появления службы 19 июля 2019 года. В 713 случаях специалисты провели эвакуацию пациентов. Более 50 раз медики вылетали для проведения экстренных операций.