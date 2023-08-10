Власти Крыма заявили об увеличении поставок горюче-смазочных материалов в республику

Поставки горюче-смазочных материалов в Крым будут увеличены, а ситуацию с топливом постоянно контролируют власти республики.

Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что местные жители, а также гости полуострова смогут получить всё необходимое топливо на автозаправочных станциях.

«Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95», — написал Гоцанюк.

Ранее стало известно, что правительство Севастополя направило на развитие сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов более 712 млн рублей.