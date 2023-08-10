Власти Крыма заявили об увеличении поставок горюче-смазочных материалов в республику
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Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что местные жители, а также гости полуострова смогут получить всё необходимое топливо на автозаправочных станциях.
«Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95», — написал Гоцанюк.
Ранее стало известно, что правительство Севастополя направило на развитие сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов более 712 млн рублей.