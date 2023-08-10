Психолог Гурбина заявила, что не стоит пугать ребёнка школой

Психолог Марина Гурбина рассказала, как подготовить ребёнка к школе.

В беседе с tverigrad.ru психолог объяснила, что детей нужно готовить к школе заранее. Так, например, важно, чтобы ребёнок умел общаться и дружить, понимать свои сильные стороны, а также принимать неудачи и успехи.

Гурбина не советует пугать ребёнка школой, это не будет мотивацией к обучению. При этом, по словам психолога, лучше будет рассказать ребёнку о своём школьном опыте. Не менее важно объяснить ему, что в школе можно будет узнать много нового и интересного, а также найти друзей.

Специалист добавила, что не стоит ограждать ребёнка от всех сложностей и обязанностей. Наоборот, лучше поручать ему мелкие бытовые дела и хвалить.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, как подготовить ребёнка к школе. По её словам, готовить ребёнка к школе нужно с пяти лет.