Глава Сергиево-Посадского округа сообщил о начале работ по замене окон после взрыва

Управляющая компания и Фонд капитального ремонта уже проводят работы по замене окон и остеклению социальных объектов после взрыва в Сергиевом Посаде.

Об этом рассказал глава горокруга Дмитрий Акулов в своём официальном Telegram-канале.

По его словам, на горячую линию поступило более 420 звонков от пострадавших жителей. Акулов отметил, что помощь при проведении работ окажет правительство Московской области

«Введённый режим ЧС позволяет это сделать», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пострадавшие в результате взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета.