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Глава Сергиево-Посадского округа сообщил о начале работ по замене окон после взрыва

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Управляющая компания и Фонд капитального ремонта уже проводят работы по замене окон и остеклению социальных объектов после взрыва в Сергиевом Посаде.
Глава Сергиево-Посадского округа сообщил о начале работ по замене окон после взрыва
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом рассказал глава горокруга Дмитрий Акулов в своём официальном Telegram-канале.

По его словам, на горячую линию поступило более 420 звонков от пострадавших жителей. Акулов отметил, что помощь при проведении работ окажет правительство Московской области

«Введённый режим ЧС позволяет это сделать», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пострадавшие в результате взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета.

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