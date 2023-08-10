Глава Сергиево-Посадского округа сообщил о начале работ по замене окон после взрыва
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Об этом рассказал глава горокруга Дмитрий Акулов в своём официальном Telegram-канале.
По его словам, на горячую линию поступило более 420 звонков от пострадавших жителей. Акулов отметил, что помощь при проведении работ окажет правительство Московской области
«Введённый режим ЧС позволяет это сделать», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что пострадавшие в результате взрыва в Сергиевом Посаде получат выплаты из регионального бюджета.