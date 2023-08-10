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В Москве поступило почти 900 заявок на участие в конкурсе грантов для социальных НКО

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В Москве на участие в ежегодном грантовом конкурсе подано почти 900 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Из них треть участвует в конкурсе впервые.
В Москве поступило почти 900 заявок на участие в конкурсе грантов для социальных НКО

Об этом сообщает российская электронная газета «Дни.ру».

В конкурсе 12 номинаций, среди них «Молодёжь Москвы», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт» и др., отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Призовой фонд конкурса составляет 600 млн рублей.

Организации-победители с опытом работы более года могут получить до 5 млн рублей, с опытом работы менее шести месяцев — до 500 тыс. рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области четыре проекта получили грантовую поддержку «Движения Первых».

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