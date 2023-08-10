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Большинство россиян выбирают работу с возможностью обучения

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По данным платформы Lerna.ru, около 80% соискателей при выборе места работы обращают внимание на компании, предоставляющие доступ к образованию.
Большинство россиян выбирают работу с возможностью обучения
  • Gettyimages.ru
  • © CommerceandCultureAgency

Об этом сообщает «Российская газета».

Проходить обучение сотрудников мотивирует внутреннее желание изучать что-то новое — так ответили 77,5% респондентов.

Ещё почти 70% опрошенных хотят учиться ради повышения в должности, а 65% рассчитывают на увеличение зарплаты.

Исследование показало, что работодатели всё чаще фокусируются на развитии сотрудников: 62,5% проводят внутреннее обучение, а 47,5% компенсируют внешнее.

Со своей стороны, доцент кафедры менеджмента РЭУ имени Плеханова Инга Корягина сообщила, что в этом году 96% российских компаний со штатом до 50 человек инвестировали в обучение своих сотрудников не менее 500 тыс. рублей, около 38% компаний со штатом от 50 до 500 человек — до 1,5 млн рублей.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на сервис «Авито Работа» сообщало, что при планировании отпуска 30% работающих россиян подстраиваются под график своего спутника.

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