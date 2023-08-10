Минпромторг: балльную систему оценки локализации производства распространят на медтехнику
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Уточняется, что в отношении медоборудования планируется вводить поэтапные требования к выполнению технологических операций по их производству на территории России.
«В перечень медицинской техники входят компьютерные томографы, рентгеновское оборудование, аппараты функциональной диагностики, УЗИ, ИВЛ, продукция для научных и генетических исследований», — отметили в Минопромторге России.
Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.