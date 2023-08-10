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В Новосибирской области выделено 139,3 миллиона рублей на поддержку туристической отрасли

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В Новосибирской области выделено 139,3 миллиона рублей на поддержку туристической отрасли на 2023 год, как заявили на выездном совещании по развитию сферы туризма в регионе.
В Новосибирской области выделено 139,3 миллиона рублей на поддержку туристической отрасли
  • Gettyimages.ru
  • © Victor Kaprov

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на портал Министерства экономического развития Новосибирской области.

Средства пойдут на обустройство инфраструктуры, туристических маршрутов, а также на приобретение туристического и гостиничного оборудования.

В ведомстве отметили, что средства на развитие туризма из регионального бюджета начали направляться в 2022 году. В прошлом году сумма составляла 104,7 млн рублей.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Приморский край получил более 500 млн рублей на развитие туристической отрасли в 2023 году.

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