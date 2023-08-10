ТАСС: 12 человек продолжают числиться без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По уточнённым данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек», — говорится в сообщении.
Как указали в МЧС России, спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что 23 человека, которые пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде, остаются в больнице.
По факту взрыва в городе СК возбудил уголовное дело. Согласно последним данным, технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался, уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.