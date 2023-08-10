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ТАСС: 12 человек продолжают числиться без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде

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Судьба 12 человек остаётся неизвестной после взрыва, который прогремел на складе с пиротехникой на территории Загорского оптико-механического завода, 9 августа в Сергиевом Посаде.
ТАСС: 12 человек продолжают числиться без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По уточнённым данным, остаётся неизвестной судьба 12 человек», — говорится в сообщении.

Как указали в МЧС России, спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что 23 человека, которые пострадали в результате взрыва в Сергиевом Посаде, остаются в больнице.

По факту взрыва в городе СК возбудил уголовное дело. Согласно последним данным, технический директор компании «Пиро-Росс», чей склад взорвался, уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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