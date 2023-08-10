Экономист Дайнеко назвала способы выбраться из долговой ямы

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала в случае просрочки платежей по кредиту пересмотреть свой бюджет в целях снижения долговой нагрузки.

При наличии нескольких кредитов экономически выгодно в первую очередь направить силы на досрочное погашение самых дорогих кредитов, однако некоторым психологически удобнее начинать с погашения самого маленького кредита, сообщила она в беседе с «Российской газетой».

Дайнеко посоветовала заёмщикам рассмотреть программы рефинансирования с более низкой процентной ставкой (ниже текущей на 2%).

Если же человек попал в финансовую яму, ему необходимо незамедлительно обращаться к кредитору с просьбой об отсрочке/снижении платежей на определённый срок.

Личное банкротство — последняя и далеко не лёгкая возможность избавиться от долгов, резюмировала эксперт.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.