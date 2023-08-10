В Госдуме прокомментировали идею учитывать время в пути до работы и обратно как рабочее
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«Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — пояснила Бессараб в беседе с URA.RU.
Однако парламентарий отметила, что травму, полученную работником по дороге на работу, а также во время рабочей поездки или поездки по поручению руководителя, в суде могут квалифицировать как производственную.
Предложение сократить рабочий день за счёт признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим выдвинул Институт исследования проблем современной политики. Соответствующее письмо было направлено министру труда и соцзащиты России Антону Котякову.
Ранее Антон Котяков заявлял, что на сегодняшний день в России нет необходимости вводить четырёхдневную рабочую неделю.